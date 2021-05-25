Петербург и «Газпром» заключили новый договор о сотрудничестве. Он будет «более амбициозным»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новый трехлетний договор о сотрудничестве. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора 25 мая, подготовку документа стороны обсудили сегодня на заседании межведомственного совета.



Срок предыдущего договора, который был подписан в 2019 году, подходит к концу. Партнеры решили не останавливаться на достигнутом и продолжить сотрудничество. Новый договор предусмотрен на 2022–2024 годы. Детали соглашения в настоящий момент не раскрываются, но, по словам Миллера, новое трехлетнее соглашение будет «более амбициозным и масштабным».