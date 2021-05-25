Петербург и «Газпром» заключили новый договор о сотрудничестве. Он будет «более амбициозным»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новый трехлетний договор о сотрудничестве. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора 25 мая, подготовку документа стороны обсудили сегодня на заседании межведомственного совета.
Срок предыдущего договора, который был подписан в 2019 году, подходит к концу. Партнеры решили не останавливаться на достигнутом и продолжить сотрудничество. Новый договор предусмотрен на 2022–2024 годы. Детали соглашения в настоящий момент не раскрываются, но, по словам Миллера, новое трехлетнее соглашение будет «более амбициозным и масштабным».
Петербург и «Газпром» начали сотрудничать по реализации стратегически важных проектов в 2004 году. Тогда было подписано бессрочное соглашение. Для его реализации раз в три года заключается дополнительный договор о взаимодействии на ближайшую перспективу. В Смольном сообщили, что за это время за счет компании было реконструировано 70 улиц, площадей, набережных, построено 18 оздоровительных комплексов и еще три готовятся к сдаче в этом году. Помимо этого, были созданы объекты социально-культурного и общественно-делового назначения, в частности восстановлен линейный корабль «Полтава», построен «Лахта Центр» и реконструирована территория возле него.