«В ожидании предложений». Лидерами всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали четыре петербуржца

Из 52 победителей всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» четверо оказались жителями Петербурга. Как рассказал «Фонтанке» 25 мая один из них, Виктор Байдаков, конкурс завершился накануне, но ему уже поступают предложения.



«Я ещё в ожидании предложений. То, что я ожидал, я получил. Это коммуникация с профессионалами, получение дополнительных навыков, понимание себя как специалиста. Конечно же, эмоции пережил положительные. Уже какие-то предложения появляются, я ещё рассматриваю, но это отличные варианты», — сказал он.