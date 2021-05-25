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«В ожидании предложений». Лидерами всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали четыре петербуржца

Победителями в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стали четыре петербуржца

Из 52 победителей всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» четверо оказались жителями Петербурга. Как рассказал «Фонтанке» 25 мая один из них, Виктор Байдаков, конкурс завершился накануне, но ему уже поступают предложения.

«Я ещё в ожидании предложений. То, что я ожидал, я получил. Это коммуникация с профессионалами, получение дополнительных навыков, понимание себя как специалиста. Конечно же, эмоции пережил положительные. Уже какие-то предложения появляются, я ещё рассматриваю, но это отличные варианты», — сказал он.

Байдаков добавил, что является самозанятым и развивает свой медиапроект. Он намерен проявлять свои навыки в сфере интернет-коммуникаций, а среди предложений выберет «самое достойное».

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Проект был запущен 22 января этого года, на участие в нем поступило 13,4 тыс. заявок со всей страны. Лучшим предложат войти в кадровый резерв АНО «Диалог», стать сотрудниками пресс-служб органов власти и пройти стажировку в компаниях — партнерах конкурса. Победители взаимодействовали с ведущими интернет-экспертами страны, а также могли им представить свои проекты. Очный этап отбора стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу. 24 мая в Москве состоялась церемония награждения победителей. По итогам всех этапов ими стали 52 человека.

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