Сразу несколько культурных и спортивных мероприятий перекроют проезд по центру Петербурга в последние дни мая. Об ограничениях предупреждает 25 мая пресс-служба комитета по транспорту.

В четверг, 27 мая, в Петербурге пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому. В связи с этим с 8:30 до 11:00 будет перекрыто движение транспорта по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







В тот же день вступят в силу ограничения движения из-за проведения «Санкт‑Петербургского Бала национальностей». С 6:00 27 мая до 8:00 30 мая будет закрыт проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

Также с полуночи 27 мая до 8:00 30 мая на указанном участке будет запрещено парковаться.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться







В воскресенье, 30 мая, в городе пройдет V Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Из-за этого перекроют движение транспорта по следующим улицам: с 8:30 до 10:00 — по Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, Английской набережной, Керченскому, Азовскому и Черноморскому переулкам, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Исаакиевской площади, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Галерной улице от Замятина переулка до Сенатской площади, Замятину переулку от Галерной улицы до Английской набережной;

с 8:30 до 11:00 — по Адмиралтейской набережной, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Румянцевской площади, Менделеевской линии от Университетской набережной до Биржевого проезда, Таможенному переулку;

с 8:30 до 12:00 — по Биржевой площади, Биржевому мосту, набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, площади Лихачева, Мытнинской и Кронверкской набережным, Биржевому проезду, Тифлисской улице от набережной Макарова до дома 6 по Биржевому проезду, Волховскому переулку от набережной Макарова до Биржевого проезда, Биржевой линии от набережной Макарова до Биржевого переулка, Среднему проспекту В.О. от набережной Макарова до Тучкова переулка, Тучкову переулку от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., Кадетской линии в направлении от Среднего проспекта В.О. к Тучкову мосту, переулку Талалихина от проспекта Добролюбова до улицы Яблочкова, Зоологическому переулку;

с 8:30 до 12:30 — по Каменноостровскому проспекту от улицы Куйбышева до Петровской набережной и по Троицкому мосту;

с 8:30 до 13:00 — по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Дворцовой набережной, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, Мраморному переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, Суворовской площади, Гагаринской улице от набережной Кутузова до Шпалерной улицы, Кричевскому переулку, набережной Кутузова, Воскресенской набережной, проспекту Чернышевского от Воскресенской набережной до Шпалерной улицы, Потемкинской улице от Воскресенской набережной до Шпалерной улицы, Смольной набережной, улице Смольного, Лафонской улице от Таврического переулка до Смольного проспекта, Шпалерной улице от Ставропольского переулка до Лафонской улицы, Тверской улице у площади Пролетарской Диктатуры, площади Пролетарской Диктатуры, Смольному проспекту, Синопской набережной от дома 78 до Смольной набережной.

В Биржевом переулке по направлению от Волховского переулка к Биржевой линии с 8:30 до 12:00 будет введено одностороннее движение, а на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда — двустороннее. Кроме того, с 06:00 27 мая до 23:59 30 мая будет запрещено парковать машины на Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Адмиралтейской и Английской набережных, Университетской набережной от Благовещенского моста до Кадетской линии, Биржевой площади, проспекте Добролюбова, площади Лихачева, Мытнинской и Воскресенской набережных, улице Смольного, Лафонской улице от улицы Смольного до Смольного проспекта, Смольном проспекте, Дворцовой набережной и Малой Морской улице от Невского проспекта до Кирпичного переулка.