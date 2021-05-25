Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Галина 25 мая, накануне она заехала в отделение УФССП в Выборге и увидела выставку необычных детских рисунков. На одной из картинок изображены мальчики и девочки, призывающие: «Найдите наших пап». На другой — плачет женщина, работа подписана: «Она не платила налоги ИП».

Выставку рисунков с недетской тематикой не оценила петербурженка в Ленобласти. Картинки изображали граждан-должников. В управлении судебных приставов видят в творчестве элемент патриотического воспитания.

«Зачем детям рассказывать про налоги ИП? Бред какой-то!!! Пусть дети будут в детстве, а не в мыслях о том, что кто-то не платит налоги, кредиты и алименты. Не нужно детей в это посвящать», — посетовала Галина.



В пресс-службе УФССП России по Ленинградской области уточнили, что эта экспозиция постоянная, хотя и периодически обновляется. На ней представлены рисунки детей сотрудников ведомства и воспитанников подшефных учреждений. «Выставка в Выборгском районном отделении судебных приставов размещена рядом с кабинетом судебных приставов-исполнителей, занимающихся взысканием алиментных платежей. Она призвана в том числе напомнить взрослым о необходимости соблюдать права детей на полноценную жизнь и счастливое детство», — уточнили в ведомстве.



Кроме того, в рамках патриотического воспитания ежегодно проводится конкурс «Судебный пристав глазами ребёнка», посвящённый профессиональному празднику сотрудников ведомства. «В конкурсных работах чётко прослеживается позитивная гражданская и нравственная позиция авторов, уважительное отношение к профессии своих родителей и службе судебных приставов», — добавили в пресс-службе.

