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«Банальная непоследовательность или провокационная выходка». Посольство РФ в Латвии прокомментировало снятие российского флага

Посольство РФ: Власти Риги заменили флаг РФ на олимпийский без вразумительной аргументации

Российские дипломаты не смогли понять, почему флаг России заменили в Риге на площадке стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России», — говорится 25 мая в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты недоумевают, что стояло за таким решением: «неумение держать слово», «банальная непоследовательность» или «провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре».

В латвийской столице заменили флаги России и Белоруссии на площадке перед отелем Radisson Blu Hotel Latvija. Председатель городской думы Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее прокомментировали замену белорусского флага на оппозиционный — бело-красно-белое полотно. По их мнению, это «флаг свободной Белоруссии».

Сборная России из-за санкций WADA выступает на чемпионате мира под эгидой Олимпийского комитета России и использует флаг организации.

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Комментарии (9)

doorbal_
Сборная России из-за санкций WADA выступает на чемпионате мира под эгидой Олимпийского комитета России и использует флаг организации. ©
в чём тогда вопрос то вообще?
atty
Как раз наше посольство в Латвии провоцирует, латыши лишь выполнили требование санкций WADA, всё правильно сделали.
Trurl
Ну вот опять: взяли и обидели.... Не уважают.... Не помогают ни боевые роботы с искусственным интеллектом, ни гиперзвуковые ракеты с непредсказуемой тректорией, ни смеющиеся искандеры.....
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