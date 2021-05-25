«Банальная непоследовательность или провокационная выходка». Посольство РФ в Латвии прокомментировало снятие российского флага

Российские дипломаты не смогли понять, почему флаг России заменили в Риге на площадке стран-участниц чемпионата мира по хоккею.
«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России», — говорится 25 мая в заявлении российской дипмиссии.
Дипломаты недоумевают, что стояло за таким решением: «неумение держать слово», «банальная непоследовательность» или «провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре».
Власти Риги сняли не только государственный флаг Беларуси, но и флаг России с площади, где размещены флаги участников ЧМ по хоккею. Власти заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России.🤔 pic.twitter.com/iBC47tS87u— Alexander (@avaza1972) May 24, 2021
В латвийской столице заменили флаги России и Белоруссии на площадке перед отелем Radisson Blu Hotel Latvija. Председатель городской думы Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее прокомментировали замену белорусского флага на оппозиционный — бело-красно-белое полотно. По их мнению, это «флаг свободной Белоруссии».
Сборная России из-за санкций WADA выступает на чемпионате мира под эгидой Олимпийского комитета России и использует флаг организации.