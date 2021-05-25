«Банальная непоследовательность или провокационная выходка». Посольство РФ в Латвии прокомментировало снятие российского флага

Российские дипломаты не смогли понять, почему флаг России заменили в Риге на площадке стран-участниц чемпионата мира по хоккею.



«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги всё же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России», — говорится 25 мая в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты недоумевают, что стояло за таким решением: «неумение держать слово», «банальная непоследовательность» или «провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре».