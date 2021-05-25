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Байкер тяжело пострадал в столкновении с автомобилем на КАД. У мотоцикла от удара оторвалось колесо

Серьёзное ДТП с мотоциклистом собрало пробку на КАД Петербурга

Авария с мотоциклистом собрала пробку в несколько километров на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Байкер получил серьезные травмы.

Как сообщают очевидцы в группе «Купчино. Юг.MOTOLIFE», днем 25 мая на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом произошло ДТП с участием мотоцикла Ducati. Байку от удара оторвало переднее колесо. Очевидцы разыскивают родственников или друзей пострадавшего мотоциклиста.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 15:15 на 54-м километре внутреннего кольца. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате пострадал один человек — мотоциклист. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии. На месте работает реанимация.

Поврежденный транспорт занимает четвертую полосу. В районе места ДТП на внутреннем кольце скопился затор длиной более трех километров.

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