Как сообщают очевидцы в группе «Купчино. Юг.MOTOLIFE», днем 25 мая на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом произошло ДТП с участием мотоцикла Ducati. Байку от удара оторвало переднее колесо. Очевидцы разыскивают родственников или друзей пострадавшего мотоциклиста.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 15:15 на 54-м километре внутреннего кольца. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате пострадал один человек — мотоциклист. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии. На месте работает реанимация.
Поврежденный транспорт занимает четвертую полосу. В районе места ДТП на внутреннем кольце скопился затор длиной более трех километров.