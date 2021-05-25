Маневр водителя кроссовера стал неприятным сюрпризом для водителя легкового автомобиля в Пушкинском районе Петербурга. Попытки выровнять машину после столкновения и встречу с отбойником записала камера наблюдения.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Анатолий, на Московском шоссе в направлении области, на развязке с КАД, столкнулись автомобили KIA K5 и Mazda CX-5. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «Мазды», двигаясь во втором с левого края ряду, внезапно решает повернуть на заезд на КАД и въезжает в бок едущему по правому ряду «КИА». Водитель седана пытается уйти от столкновения, но уже поздно.