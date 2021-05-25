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Депутат-эсер Алексей Ковалев меняет партию. В Заксобрание он будет избираться от Партии Роста

Старожил Законодательного собрания Петербурга, депутат Алексей Ковалев написал заявление о выходе из рядов «Справедливой России». Он планирует избираться в новый созыв парламента от Партии Роста. Эту информацию «Фонтанке» 25 мая подтвердил народный избранник.

В седьмой созыв парламента депутат будет избираться по одномандатному округу.

Ковалев в 1990 году избрался депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 1994, 1998, 2002, 2007, 2011 годах избирался депутатом Заксобрания Петербурга первого, второго, третьего, четвертого и пятого созывов.

В настоящее время Ковалев входит в состав фракции «Справедливой России». Она состоит из трех человек, однако весной Александр Егоров вышел из партии.

Выборы в Заксобрание Петербурга состоятся в сентябре 2021 года одновременно с выборами в новый созыв Госдумы. Законодательство позволяет провести многодневное голосование. Но не более трех дней.

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Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Движется в правильную сторону. Думаю, что после последних событий партия потеряет последних сторонников.
Antipode
Лучше бы он шел как независимый депутат. А так- какая разница?
olla
поддерживаю.
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