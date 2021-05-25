Депутат-эсер Алексей Ковалев меняет партию. В Заксобрание он будет избираться от Партии Роста

Старожил Законодательного собрания Петербурга, депутат Алексей Ковалев написал заявление о выходе из рядов «Справедливой России». Он планирует избираться в новый созыв парламента от Партии Роста. Эту информацию «Фонтанке» 25 мая подтвердил народный избранник.



В седьмой созыв парламента депутат будет избираться по одномандатному округу.

Ковалев в 1990 году избрался депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 1994, 1998, 2002, 2007, 2011 годах избирался депутатом Заксобрания Петербурга первого, второго, третьего, четвертого и пятого созывов.