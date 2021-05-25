Экзамен на ковид. На Московском проспекте подготовка к ЕГЭ не разошлась с анализами на коронавирус

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Поделиться Поделиться







Уже почти месяц приезжающие в Россию из-за границы обязаны делать два теста на коронавирус. Каждый обходится им примерно в 2 тыс. рублей. В Петербурге обследуют на наличие инфекции в среднем по 20 тыс. человек в сутки. Тем, кто берет на анализ кровь и мазки, такой трафик приносит сотни миллионов рублей в месяц, а их соседям остается только надеяться, что они не подхватят заразу. Частный образовательный центр пытается с помощью полиции выселить своих новых соседей: учителя забили тревогу, когда увидели толпы потенциальных больных на лестнице, которой пользуются дети.





Как рассказал «Фонтанке» 24 мая Виктор Мордасов, сооснователь и преподаватель центра подготовки к ЕГЭ «Эксперт», с января в здании на Московском проспекте, 2/6, поселился «Медицинский центр «О-Три». Тогда шла активная фаза обучения, и об опасности такого соседства подумали не сразу. В феврале на пороге офиса появились мигранты с вопросом: «Где тут сдают анализы на коронавирус?». Учителя отправили их на этаж ниже, но напряглись и стали выяснять, не опасно ли это. Вопрос забуксовал до тех пор, пока исполнительный директор курсов не увидела на лестнице очередь из мигрантов, которые пришли сдавать тесты.

По словам Мордасова, тогда он обратился на горячую линию Роспотребнадзора, там ему посоветовали поговорить с полицией. Сотрудники МВД проверили в медцентре все документы, рассмотрели лицензии на медицинскую деятельность.

Центр на Московском специализируется исключительно на тестах на коронавирус. В нем обслуживает посетителей компания «ЛПЦ Спивмир», зарегистрированная на Шпалерной, 34. В частности, она оказывает услуги для бизнеса — проводит профосмотры, выдает справки, оформляет медкнижки. По данным СПАРК, в организации работает 21 человек, ее выручка в 2020 году составила 38,8 млн рублей против 23,4 млн рублей годом ранее. За прошлый год компания заработала 4,2 млн чистой прибыли.



У «Медицинского центра «О-Три» есть две действующие медицинские лицензии. Одна выдана комитетом по здравоохранению в 2009 году и касается помещения на Шпалерной, 32. Вторая выписана 25 декабря 2020 года и распространяется на четыре адреса: дома 24 и 34 по Шпалерной, Московский проспект, 2/6, и улица Дорожников, 22, в Кингисеппе.

Как следует из реестра Росздравнадзора, на Московском проспекте у компании есть право оказывать первичную помощь и заниматься сестринским делом. Перечень работ, разрешенных на Шпалерной, 34, куда шире: там возможны вакцинация, врачебная помощь по множеству направлений медицины, осмотры, освидетельствования и экспертизы. Но это не обязывает компанию брать анализы на коронавирус именно в головном офисе. «О-Три» ранее организовывала тестирование в мобильных пунктах у Сенного рынка.

Поскольку на Московском медицинский офис имеет общий вход и лестницу с курсами подготовки к ЕГЭ, по подсчетам сооснователя «Эксперта», в зоне риска могут находиться около 1 000 подростков, которые занимаются офлайн, и 38 педагогов, среди которых есть пожилые люди. Кроме того, в этой же парадной находится турфирма.



«Тестирование на коронавирус всегда было максимально жестко регламентировано, вплоть до того, что все на улице стояли и вход был по одному человеку, а здесь — полный набор», — возмущается педагог.

После визита правоохранителей он 12 мая подал заявление во 2-й отдел полиции. «Мне было сказано, что после этого со мной свяжется участковый. Вот, до сих пор он со мной связывается», — сказал Мордасов. Также он направил обращение с копией заявления в Роспотребнадзор.

Коронавирус относится к патогенным биологическим агентам III-IV групп опасности. Согласно постановлению Роспотребнадзора, лаборатории, работающие с ПБА, должны размещаться в отдельно стоящем здании или в изолированной части здания с отдельным входом. Однако, по мнению замдиректора медицинского центра, это требование на него не распространяется, поскольку он не является лабораторией.

«Мы не проводим анализы. Это всё касается лицензирования лабораторий. Мы осуществляем только забор. С курьером это всё отправляется, — утверждает он. — По поводу того, что мы работаем незаконно, — это смехотворно. Мы работаем с Роспотребнадзором и наши анализы возим в лабораторию Роспотребнадзора».



Представитель центра добавил, что к ним ходят «как правило, люди здоровые, бессимптомные, которые хотят подтвердить это документом», когда им нужно поехать на мероприятие или за границу. Это работает, если центр действительно не принимает людей с симптомами, однако не секрет, что за тестами в частные лаборатории приходят и те, кто подозревает у себя заболевание.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

