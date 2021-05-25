Водитель автомобиля, который совершил наезд на пешехода на углу Невского проспекта и Садовой улицы ночью 25 мая, сам вызвал полицию.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение об аварии поступило в правоохранительные органы в 3 ночи. 27-летний гражданин Узбекистана сообщил, что под колеса его «Мерседеса» угодила женщина.



Наезд попал на видео. Из записи видно, что женщина решила перейти Садовую у станции метро «Гостиный двор», игнорируя подземный пешеходный переход. Иномарка пересекла Невский и при попытке развернуться сбила её.