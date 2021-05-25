Водитель автомобиля, который совершил наезд на пешехода на углу Невского проспекта и Садовой улицы ночью 25 мая, сам вызвал полицию.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение об аварии поступило в правоохранительные органы в 3 ночи. 27-летний гражданин Узбекистана сообщил, что под колеса его «Мерседеса» угодила женщина.
Наезд попал на видео. Из записи видно, что женщина решила перейти Садовую у станции метро «Гостиный двор», игнорируя подземный пешеходный переход. Иномарка пересекла Невский и при попытке развернуться сбила её.
Пострадавшая — 38-летняя жительница Петербурга, от медицинской помощи она отказалась и приехавшему наряду ГИБДД сообщила, что претензий к водителю не имеет.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» (ст. 12.29 КоАП).
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Еще один наезд на пешехода произошел в 22:05 на проспекте Строителей в Кудрово, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо водителя. На записи видно, как пешеход переходит проезжую часть по нерегулируемой «зебре» и попадает под колеса желтой Audi. Потерпевший, увидев машину, попытался отскочить назад, но не успел.