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Чёрный «Мерседес» сбил женщину на углу Невского и Садовой. Она решила не пользоваться подземным переходом

Видео: В центре Петербурга черный «Мерседес» сбил женщину

Водитель автомобиля, который совершил наезд на пешехода на углу Невского проспекта и Садовой улицы ночью 25 мая, сам вызвал полицию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение об аварии поступило в правоохранительные органы в 3 ночи. 27-летний гражданин Узбекистана сообщил, что под колеса его «Мерседеса» угодила женщина.

Наезд попал на видео. Из записи видно, что женщина решила перейти Садовую у станции метро «Гостиный двор», игнорируя подземный пешеходный переход. Иномарка пересекла Невский и при попытке развернуться сбила её.

Пострадавшая — 38-летняя жительница Петербурга, от медицинской помощи она отказалась и приехавшему наряду ГИБДД сообщила, что претензий к водителю не имеет.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» (ст. 12.29 КоАП).

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Еще один наезд на пешехода произошел в 22:05 на проспекте Строителей в Кудрово, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Произошедшее попало на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо водителя. На записи видно, как пешеход переходит проезжую часть по нерегулируемой «зебре» и попадает под колеса желтой Audi. Потерпевший, увидев машину, попытался отскочить назад, но не успел.

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Комментарии (14)

VF812
А то, что он тетку стал кантовать вместо вызова скорой и ГИБДД? то, что они там стояли рядом ни о чем не говорит
мухомор
давайте, знатоки ПДД, расскажите, что нарушил водитель на Садовой.
понятно, что манёвр левого поворота на Садовую через правый съезд и разворот это дерзко и небезопасно. но по пунктам ПДД хотелось бы узнать.
сплошных линий по полосам там сейчас нет, до знака Движение прямо он не доехал метров 10. Разве что разворот выполнял не из крайнего положения с трамвайных путей.
Александр Киселёв
Ощущение что он её целенаправленно давил. Очень странный маневр при ...повороте направо
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