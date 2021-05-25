В жилом комплексе «Александровский» на улице Камероновской 25 мая местные жители установили «аэропорт имени Беглова». Так петербуржцы креативно напомнили властям города о нерешенных проблемах с транспортной инфраструктурой. Информация об этом появилась в группе «ЖК Александровский | Пушкин | Павловск» «ВКонтакте».
Аэропорт был вполне узнаваем: авторы установили «кассу», а также «диспетчерскую вышку». В качестве взлетной полосы выступила всё та же Камероновская улица. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, воздушный хаб появился около пяти утра, а четыре часа спустя его уже ликвидировали местные рабочие.
Видеоролики в паблике показывают глазами пилота, как выглядел бы взлет и посадка в аэропорту «имени Александра Дмитриевича Беглова» по маршруту ЖК «Александровский» — ЖК «Инкери». «Полет занял 30 секунд», — вещает пилот и просит всех оставаться на своих местах до остановки самолета.
Автор: ЖКАлександровский|Пушкин|Павловск|
В комментариях местные жители шутят: «Наконец-то дождались транспорта в район! Когда вечерний чартер до дет. сада и дневной до аптеки?».
Камероновская улица в настоящее время упирается в тупик. «В условиях отсутствия дорог жители жилого комплекса уже 6 лет словно обитают на острове... На сегодняшний день не достроено всего 700 метров улицы Камероновской, которая по проекту должна соединить территорию ЖК с ул. Сапёрной напрямую — полноценный выезд, чтобы у жителей была связь с цивилизацией и наконец-то стал ходить общественный транспорт», — объясняют авторы акции.
Они сетуют, что надежда — только на губернатора, для посадки которого они подготовили «взлётно-посадочную полосу» и «все условия для успешного приземления».
Автор: ЖКАлександровский|Пушкин|Павловск|