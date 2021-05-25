В жилом комплексе «Александровский» на улице Камероновской 25 мая местные жители установили «аэропорт имени Беглова». Так петербуржцы креативно напомнили властям города о нерешенных проблемах с транспортной инфраструктурой. Информация об этом появилась в группе «ЖК Александровский | Пушкин | Павловск» «ВКонтакте».

Аэропорт был вполне узнаваем: авторы установили «кассу», а также «диспетчерскую вышку». В качестве взлетной полосы выступила всё та же Камероновская улица. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, воздушный хаб появился около пяти утра, а четыре часа спустя его уже ликвидировали местные рабочие.