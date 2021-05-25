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Тесты на коронавирус за сутки сдали ещё почти 14 тысяч петербуржцев

В России обследование на коронавирус прошли более 136 млн человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 842 человека. Обработано 17 480 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией. Об этом утром 25 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В целом по России, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 136,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки протестировано 206 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в стране по состоянию на 25 мая остаются 516 656 россиян.

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Комментарии (1)

Cveta
Вызовы на 122 связаны не только с ковидом - это все равно, что написать , что кассир на кассе в магазине обслужил столько то посетителей
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