Тесты на коронавирус за сутки сдали ещё почти 14 тысяч петербуржцев

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 842 человека. Обработано 17 480 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией. Об этом утром 25 мая сообщили в пресс-службе Смольного.



В целом по России, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 136,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки протестировано 206 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в стране по состоянию на 25 мая остаются 516 656 россиян.

