Четыре тысячи школьников прогуливали в Петербурге последние уроки, пока полицейские искали бомбы

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, около 9 утра 24 мая на электронные почты учебных заведений Красногвардейского, Выборгского, Кировского, Пушкинского, Кронштадтского и Василеостровского районов Петербурга стали поступать анонимки с одного адреса. Автор писем утверждал, что школы заминированы. На время проверок из зданий вывели порядка 4 200 человек. Однако, по обыкновению, ничего не нашли.



В два дня уже с другой почты и уже на адрес электронной почты регионального УФСБ пришло письмо о том, что готовится заминирование ТРЦ «Охта Молл» и «Галерея». На время проверки эвакуация не проводилась.

