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Четыре тысячи школьников прогуливали в Петербурге последние уроки, пока полицейские искали бомбы

Полиция выяснила, сколько торговых центров проверили в Петербурге после сообщения о том, что там готовится взрыв

С утра и до позднего вечера сотрудники полиции в Северной столице проверяли школы и торговые центры. Бомбы заставили искать анонимные «террористы».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, около 9 утра 24 мая на электронные почты учебных заведений Красногвардейского, Выборгского, Кировского, Пушкинского, Кронштадтского и Василеостровского районов Петербурга стали поступать анонимки с одного адреса. Автор писем утверждал, что школы заминированы. На время проверок из зданий вывели порядка 4 200 человек. Однако, по обыкновению, ничего не нашли.

В два дня уже с другой почты и уже на адрес электронной почты регионального УФСБ пришло письмо о том, что готовится заминирование ТРЦ «Охта Молл» и «Галерея». На время проверки эвакуация не проводилась.

А уже около семи вечера опять же от чекистов пришло сообщение о том, что «террористы» увеличили аппетиты. На этот раз в письме сообщалось, что бомбы заложены во всех торговых центрах и школах Петербурга.

Всего полицейские обошли помещения 1 586 торговых центров и прилегающих к ним территорий, а также прилегающих территорий к 800 школам, которые в это время были уже закрыты.

Взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии (1)

260569221
Что значит «прогуливали»??
Ф вы чего?? Прогул-это как ты специально не пошли…
А тут эммм как бэ другая ситуация
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