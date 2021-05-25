Петербуржец попал в больницу, проглотив закладку с обёрткой. Полиция всё равно узнала

Житель Приморского района Петербурга, вероятно, испугавшись кого-то, съел закладку вместе с упаковкой. Ждать, пока наркотик выйдет сам естественным образом, 26-летний мужчина не стал и обратился в поликлинику. Ну а врачи, поняв что к чему, сообщили в полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне около 8 утра петербуржец Никита пришёл к медикам станции скорой помощи на улице Шаврова. Сказал, что проглотил упаковку закладки. Пациента осмотрели, диагностировали у него инородное тело в желудке и отравление веществом депримирующего действия. В состоянии средней тяжести мужчину положили в токсикологию.

