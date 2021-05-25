В Москву и Сочи пешком или на машине. Россияне определились с планами на отпуск

Большинство россиян этим летом намерены отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам страны.



Как свидетельствуют 25 мая данные исследования, проведённого специалистами сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство из них (86%) проведут отпуск в России. При этом более половины респондентов (54%) не собираются идти этим летом в отпуск вообще.

