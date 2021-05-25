В Москву и Сочи пешком или на машине. Россияне определились с планами на отпуск

Большинство россиян этим летом намерены отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам страны.
Как свидетельствуют 25 мая данные исследования, проведённого специалистами сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство из них (86%) проведут отпуск в России. При этом более половины респондентов (54%) не собираются идти этим летом в отпуск вообще.
У тех же, кто всё-таки намерен отдохнуть, наиболее популярными направлениями для проведения отпуска являются Москва и Московская область (14% опрошенных). Еще 12% жителей РФ намерены отдыхать в городах Крыма. Каждый десятый отправится в отпуск в Сочи, а 7% участников опроса будут отдыхать в Петербурге. 5% респондентов указали в качестве места отдыха Анапу, 4% — Краснодар, а 2% — Геленджик.
Более четверти опрошенных россиян (26%) хотят поехать в отпуск на автомобиле, четверть — на самолёте. Еще 19% респондентов указали, что доберутся до места отдыха на электричке или поезде, а 18% останутся на месте. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе. В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что доберутся до места отдыха пешком.