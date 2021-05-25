Смартфоны приравняют к холодильникам. В России предложили продлить срок службы бытовой техники

Вице-премьер Виктория Абраменко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития РФ проработать внедрение в России европейских технических регламентов для производителей крупной и мелкой электроники.



Как сообщает 25 мая РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Марту Галичеву, данная инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. Изначально с таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов.



Министр сослался на принятые в 2019 году и вступившие в силу в марте этого года экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на её ремонт в течение семи-десяти лет. В настоящий момент эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, однако в ЕС обсуждают возможность принять их и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

