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Смартфоны приравняют к холодильникам. В России предложили продлить срок службы бытовой техники

Срок службы крупной и мелкой электроники в России могут продлить до десяти лет

Вице-премьер Виктория Абраменко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития РФ проработать внедрение в России европейских технических регламентов для производителей крупной и мелкой электроники.

Как сообщает 25 мая РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Марту Галичеву, данная инициатива призвана продлить возможный срок использования электроники, включая смартфоны, до десяти лет. Изначально с таким предложением выступил глава Минприроды Александр Козлов.

Министр сослался на принятые в 2019 году и вступившие в силу в марте этого года экодизайны электроники в Евросоюзе, которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на её ремонт в течение семи-десяти лет. В настоящий момент эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, однако в ЕС обсуждают возможность принять их и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

По мнению Козлова, их применение в России позволит сократить количество «электронного мусора». Предполагается, что у граждан страны снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.

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Комментарии (3)

avtech
инициатива очень правильная, но надо также отрегулировать рынок запасных частей, а то получается, что право ремонтировать в течении 10 лет есть, но запчасти стоят столько, что дешевле купить новое. Производители в разы зывышают стоимость зап частей
АСмуров
>По мнению Козлова, их применение в России позволит сократить количество «электронного мусора». Предполагается, что у граждан страны снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.

Хорошая новость, добавлю что граждане РФ при реализации могут стать немного зажиточней, будут меньше денег выбрасывать на помойки.
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