Россия возобновляет полеты в пять стран

Россия 25 мая возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, полеты возобновляются на взаимной основе.

При этом рейсы Москва - Рейкьявик и Москва - Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва - Канкун, Москва - Лиссабон и Москва - Джидда - по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты смогут летать по направлениям Грозный - Джидда и Махачкала - Джидда, пишет 25 мая РИА Новости.

Кроме того, Россия со вторника увеличивает число регулярных с Южной Кореей (Владивосток - Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) и Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, возобновляется один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио).