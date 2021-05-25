FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +14
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Россия возобновляет полеты в пять стран

Россия 25 мая возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, полеты возобновляются на взаимной основе.

При этом рейсы Москва - Рейкьявик и Москва - Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва - Канкун, Москва - Лиссабон и Москва - Джидда - по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты смогут летать по направлениям Грозный - Джидда и Махачкала - Джидда, пишет 25 мая РИА Новости.

Кроме того, Россия со вторника увеличивает число регулярных с Южной Кореей (Владивосток - Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки) и Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, возобновляется один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

alexpv
Открыты Лондон, Дели, Магадан, там хорошо, но мне туда не надо.(В.Высоцкий)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний