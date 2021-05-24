В Индии у переболевшего коронавирусом пациента выявили третий вид плесени

Как отметил доктор Тяги, пациент два месяца лечился от COVID-19 и начал поправляться, но четыре дня назад одна сторона лица пациента начала опухать, из-за чего он не мог открыть глаза. Также началось кровотечение из носа и кровь была обнаружена в моче. Пациент был госпитализирован, где медицинское обследование выявило заражение грибковой инфекцией, пишет 24 мая РИА Новости.

Индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека — врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени — желтой, черной и белой.

Как отмечали ранее медики, грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысячи заболевших мукормикозом, или «черной плесенью» — так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или «белой плесенью». Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, однако желтая плесень у человека встречается впервые.

«Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальным при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился 3 типами грибков (черным, белым и желтым). Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке», — сообщил отоларинголог Б. П. Тяги телеканалу NDTV.