Нелепой смертью закончился инцидент в пригороде Мадрида. Пропавшего без вести мужчину нашли в статуе динозавра, выполненного в технике папье-маше.
Как пишет 24 мая BBC, гулявший в Санта-Колома-де-Граменет с сыном мужчина сначала обратил внимание на неприятный запах, после чего пригляделся к большой фигуре стегозавра, которая использовалась для рекламы старого кинотеатра, и в трещине полой ноги увидел труп.
Santa Coloma de Gramenet: Va intentar recuperar el seu mòbil, va quedar atrapat i va morir https://t.co/cVYPofH61g— CATzona (@CATzona_com) May 24, 2021
На место происшествия были вызваны три бригады пожарных. Они разрезали ногу и увезли тело.
Hallado un hombre muerto dentro de una figura de dinosaurio en Santa Coloma de Gramenet https://t.co/XqORmsWTCN— EL PAÍS España (@elpais_espana) May 24, 2021
Местные СМИ сообщают, что 39-летний мужчина пытался достать мобильный телефон, который уронил внутрь скульптуры. Затем он сам провалился внутрь и остался в ловушке вверх ногами, не имея возможности позвать на помощь.
Полиция пока не дала официальных данных о том, как умерший оказался внутри динозавра, — ожидаются результаты вскрытия.