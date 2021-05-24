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В статуе динозавра из папье-маше в Испании нашли труп. Причиной нелепой смерти, вероятно, стал мобильник

Мужчина застрял в статуе динозавра и умер при попытке достать телефон в пригороде Мадрида

Нелепой смертью закончился инцидент в пригороде Мадрида. Пропавшего без вести мужчину нашли в статуе динозавра, выполненного в технике папье-маше.

Как пишет 24 мая BBC, гулявший в Санта-Колома-де-Граменет с сыном мужчина сначала обратил внимание на неприятный запах, после чего пригляделся к большой фигуре стегозавра, которая использовалась для рекламы старого кинотеатра, и в трещине полой ноги увидел труп.

На место происшествия были вызваны три бригады пожарных. Они разрезали ногу и увезли тело.

Местные СМИ сообщают, что 39-летний мужчина пытался достать мобильный телефон, который уронил внутрь скульптуры. Затем он сам провалился внутрь и остался в ловушке вверх ногами, не имея возможности позвать на помощь.

Полиция пока не дала официальных данных о том, как умерший оказался внутри динозавра, — ожидаются результаты вскрытия.

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Комментарии (1)

Trurl
Небось селфи с динозавром хотел сделать, болезный.... Естественный отбор в действии...
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