Как пишет 24 мая BBC, гулявший в Санта-Колома-де-Граменет с сыном мужчина сначала обратил внимание на неприятный запах, после чего пригляделся к большой фигуре стегозавра, которая использовалась для рекламы старого кинотеатра, и в трещине полой ноги увидел труп.

Нелепой смертью закончился инцидент в пригороде Мадрида. Пропавшего без вести мужчину нашли в статуе динозавра, выполненного в технике папье-маше.

На место происшествия были вызваны три бригады пожарных. Они разрезали ногу и увезли тело.

Местные СМИ сообщают, что 39-летний мужчина пытался достать мобильный телефон, который уронил внутрь скульптуры. Затем он сам провалился внутрь и остался в ловушке вверх ногами, не имея возможности позвать на помощь.



Полиция пока не дала официальных данных о том, как умерший оказался внутри динозавра, — ожидаются результаты вскрытия.