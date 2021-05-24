Майнкрафт и Готика II. Шоу для детей или для взрослых?

Зрителям вместе с героями предстоит пережить захватывающее путешествие по диджитал вселенной. Пейзажи Майнкрафта и готические замки, магический сад, населенный удивительными существами, пугающее подземелье с обитателями, которые вселяют трепет, подводный дворец с гигантским осьминогом и Красная планета, где идёт война миров...

«Пиксели» — это шоу про завораживающий и пугающий мир компьютерных игр, про то, как современные дети попадают за грань виртуальной реальности и теряются там навсегда. Однако шоу сложно назвать детским. По мнению авторов, зрители увидят театр нового поколения. Вместо сцены — лед, вместо декораций — трёхмерное видео, вместо слов — музыка и хореография.

Шоу «Пиксели» — это сплав новейших технологий, головокружительных акробатических трюков и цирковых номеров, ярких пиксельных костюмов, 5D-декораций и голографии, а также чемпионы фигурного катания, участники мировых ледовых шоу и победители международных соревнований по воздушной акробатике.



Если хотите понять, чем живут ваши дети и почему вам, подчас, так трудно до них достучаться, вам нужно пережить это вместе с ними. Опасность в том, захочется ли вам самим возвращаться из этого волшебного, фантазийного мира в обычную жизнь?



5–6 июня в ТЮЗ имени А. A. Брянцева, билеты по ссылке.



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