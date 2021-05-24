Российские хоккеисты проиграли словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года

Поражением для сборной России по хоккею завершился матч чемпионата мира против Словакии. Россияне уступили со счетом 1:3.



Единственный гол российской команды забил Александр Барабанов на 31-й минуте. У Словакии отличились Милош Келемен (30), Мартин Гернат (53) и Марек Дялога (58).

Добавим, что россияне не проигрывали словакам на хоккейных чемпионатах мира с 2004 года.

На текущем турнире это поражение стало для сборной России первым. Ранее отечественные хоккеисты обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Следующим соперником станет Дания 26 мая.