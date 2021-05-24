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Российские хоккеисты проиграли словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года

Поражением для сборной России по хоккею завершился матч чемпионата мира против Словакии. Россияне уступили со счетом 1:3.

Единственный гол российской команды забил Александр Барабанов на 31-й минуте. У Словакии отличились Милош Келемен (30), Мартин Гернат (53) и Марек Дялога (58).

Добавим, что россияне не проигрывали словакам на хоккейных чемпионатах мира с 2004 года.

На текущем турнире это поражение стало для сборной России первым. Ранее отечественные хоккеисты обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Следующим соперником станет Дания 26 мая.

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Комментарии (2)

セルゲイ
Ромашку Ротенберга в хоккеисты. Это же его проекта "Красная машина", а точнее "красная несмазанная телега"
виктор эммануил
Недавно тут один товарисч восемь шайб мастерам накидал.Вот кого надо заявлять.Словаки увидели бы его на разминке и отвалили б сразу вечерней лошадью в Братиславу.P.S.Только что сообщили,что друг его,тот который *Putin Team*,за Россию на ЧМ не сыграет.Все силы отдал пиндостанской лиге.
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