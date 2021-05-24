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Умер экс-президент Международной автомобильной федерации Макс Мосли

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли умер 24 мая в возрасте 81 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Причина смерти не уточняется.

«Это все равно как потерять семью, как потерять брата. Он сделал очень много хорошего для автоспорта и для автомобильной индустрии. Он прилагал огромные усилия для того, чтобы люди создавали безопасные машины», — подчеркнул Экклстоун.

Мосли основал команду «Марч», выступавшую в «Формуле-1» с 1970-го по 1992 год, а в 1993-м возглавил FIA. В 2009 году Мосли сменил Жан Тодт, который управляет федерацией и сейчас.

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