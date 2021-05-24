В Дагестане пообещали «не линчевать» школьников за танец в балетных пачках

В дагестанском лицее №8 решили повеселить учащихся юмористическим номером. Переодевшиеся школьники танцевали «Танец маленьких лебедей». Негативная реакция жителей республики последовала за вирусным распространением видеоролика в соцсетях. Публичные лица Дагестана призвали проверить на профпригодность директора лицея и заместителя по воспитательной работе.

Мальчиков из Махачкалы, станцевавших в балетных пачках «никто линчевать не будет», но жители Дагестана их осуждают. Об этом 24 мая рассказал член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев в беседе с телеканалом « 360 ».

По словам Хадулаева, переодевание в женскую одежду — это «первый шаг к пороку», и в регионе мужчинам не принято контактировать, кроме как здороваться за руку. Ответственность за поступок школьников Шамиль Хадулаев возложил на директора лицея, где учатся мальчики.

«Директор лицея несет ответственность, конечно. Она же должна понимать, что произойдет, что это будет критика, жесткая критика будет. <…> Даже к маленькому мальчику у нас отношение как к взрослому мужчине. <…> С ним разговаривают как со взрослым человеком», — добавил общественник.



Выпускники лицея выступили в защиту школьников и опубликовали открытое письмо. В тексте подчёркивается, что представление не имело уничижительного и оскорбительного характера.