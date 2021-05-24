Промышленность пошла в рост. Петербургские заводы в апреле увеличили объем выпуска

Петербургские заводы продолжили наращивать объемы производства. Как говорится в сообщении Петростата от 24 мая, индекс промышленного производства в Северной столице в первые четыре месяца 2021 года составил 105,8%, что на 1,2 процентного пункта выше, чем в январе — марте.



При этом индекс только обрабатывающих производств составил 104,1%, тогда как в январе — марте — 102%.

Самый большой рост по итогам четырех месяцев показало производство одежды — на 32,5%, текстильных изделий — 20,9%, автотранспортных средств — 11,9%, лекарств — на 11,2%.