Дочь ресторатора Новикова вышла замуж за рэпера Федука

«Семья», — так 24 мая Федук подписал снимок с бракосочетания.
Одинаковую фотографию выложили и 30-летняя Александра Новикова и 29-летний Федор Инсаров, известный как рэпер Федук.
Сплетни о тайном бракосочетании появились после ролика в Instagram отца невесты ресторатора Александра Новикова, где фалловеры заметили обручальное кольцо у девушки.
В Telegrm-канале журнала Tatler сообщили, что предложение Инсаров сделал в Турции, во время съемок своего клипа. Церемония для родственников состоялась в Барвихинском загсе.
Федук и Новикова встречались более двух лет. В прошлом году они вместе пришли на шоу «Вечерний Ургант», где рассказали о знакомстве в магазине.