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Дочь ресторатора Новикова вышла замуж за рэпера Федука

Александра Новикова вышла замуж за Фёдора Инсарова

«Семья», — так 24 мая Федук подписал снимок с бракосочетания.

Одинаковую фотографию выложили и 30-летняя Александра Новикова и 29-летний Федор Инсаров, известный как рэпер Федук.

Сплетни о тайном бракосочетании появились после ролика в Instagram отца невесты ресторатора Александра Новикова, где фалловеры заметили обручальное кольцо у девушки.

В Telegrm-канале журнала Tatler сообщили, что предложение Инсаров сделал в Турции, во время съемок своего клипа. Церемония для родственников состоялась в Барвихинском загсе.

Федук и Новикова встречались более двух лет. В прошлом году они вместе пришли на шоу «Вечерний Ургант», где рассказали о знакомстве в магазине.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
"...где фалловеры заметили обручальное кольцо у девушки".
Фонтанка! Если уж используете новые, но модные в определённых кругах, заимствования, то, пожалуйста, делайте это без ошибок" ФОлловер, через "О" и с ударением на первый слог.
Подозреваю, что это проплаченная новость.
Avs7153
Раз архитектор с птичницей спознался.
В их детище смешались две натуры:
Сын архитектора - он строить покушался,
Сын птичницы - он строил только "куры".
(С) Козьма Прутков
lamer
Почему бы Фонтанке не публиковать материалы о всех брачующихся в городе? Хорошая рубрика могла бы получиться.
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