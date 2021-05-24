В 81-ю годовщину со дня рождения Иосифа Бродского напротив его дома в Петербурге по улице Пестеля закрасили огромное фото, на котором запечатлено уничтожение портрета поэта в прошлом году. Как рассказал «Фонтанке» 24 мая автор уничтоженной фрески Олег Лукьянов, этот день он считает неофициальным днем уличного современного искусства.
«У нас нет международного дня стрит-арта, и то событие, которое произошло в прошлом году, ознаменовало его начало. Можно считать, что сегодня вторая годовщина дня стрит-арта. После того, как закрасим тут картину, знаменитый портрет Бродского появится на Манхэттене. В какой форме, пока не известно, но это будет в рамках закона и вандализмом считаться не будет», — сказал он.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Администрация школы №189, на территории которой в свое время закрасили изображение поэта, по словам Лукьянова, решила никак не препятствовать акции, если стена учреждения остается в нетронутом состоянии.
Художник закрасил не только само изображение, но и прошелся краской по себе в знак того, что легальных путей для уличного искусства в городе все еще нет. По словам Лукьянова, он намерен затем отмыть фотографию и продать ее на аукционе. «Это будет благотворительный аукцион. Начнем с 10 тысяч, наверное. Все деньги пойдут на легализацию стрит-арта», — добавил он.
Граффити с Бродским появилось 24 мая 2020 года, в 80-ю годовщину со дня рождения поэта. Изображение нарисовали на стене возле школы №189 напротив дома Мурузи, в котором жил лауреат Нобелевской премии по литературе. Портрет закрасили уже на следующий день, как писала «Фонтанка», это сделали по поручению завхоза учебного заведения. В защиту граффити выступили петербуржцы, которые стали очищать изображение от краски. В итоге портрет покрыли толстым слоем штукатурки и краски. В таком виде стена стала своеобразной достопримечательностью — поклонники творчества Бродского писали поверх уничтоженного изображения стихи и фотографировались. Копия граффити вскоре появилась под одной из крыш домов в районе Пяти углов.