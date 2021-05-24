В 81-ю годовщину со дня рождения Иосифа Бродского напротив его дома в Петербурге по улице Пестеля закрасили огромное фото, на котором запечатлено уничтожение портрета поэта в прошлом году. Как рассказал «Фонтанке» 24 мая автор уничтоженной фрески Олег Лукьянов, этот день он считает неофициальным днем уличного современного искусства.



«У нас нет международного дня стрит-арта, и то событие, которое произошло в прошлом году, ознаменовало его начало. Можно считать, что сегодня вторая годовщина дня стрит-арта. После того, как закрасим тут картину, знаменитый портрет Бродского появится на Манхэттене. В какой форме, пока не известно, но это будет в рамках закона и вандализмом считаться не будет», — сказал он.