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В Петербурге в день рождения Бродского на Пестеля повторно закрасили портрет поэта

В 81-ю годовщину со дня рождения Иосифа Бродского напротив его дома в Петербурге по улице Пестеля закрасили огромное фото, на котором запечатлено уничтожение портрета поэта в прошлом году. Как рассказал «Фонтанке» 24 мая автор уничтоженной фрески Олег Лукьянов, этот день он считает неофициальным днем уличного современного искусства.

«У нас нет международного дня стрит-арта, и то событие, которое произошло в прошлом году, ознаменовало его начало. Можно считать, что сегодня вторая годовщина дня стрит-арта. После того, как закрасим тут картину, знаменитый портрет Бродского появится на Манхэттене. В какой форме, пока не известно, но это будет в рамках закона и вандализмом считаться не будет», — сказал он.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Администрация школы №189, на территории которой в свое время закрасили изображение поэта, по словам Лукьянова, решила никак не препятствовать акции, если стена учреждения остается в нетронутом состоянии.

Художник закрасил не только само изображение, но и прошелся краской по себе в знак того, что легальных путей для уличного искусства в городе все еще нет. По словам Лукьянова, он намерен затем отмыть фотографию и продать ее на аукционе. «Это будет благотворительный аукцион. Начнем с 10 тысяч, наверное. Все деньги пойдут на легализацию стрит-арта», — добавил он.

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Граффити с Бродским появилось 24 мая 2020 года, в 80-ю годовщину со дня рождения поэта. Изображение нарисовали на стене возле школы №189 напротив дома Мурузи, в котором жил лауреат Нобелевской премии по литературе. Портрет закрасили уже на следующий день, как писала «Фонтанка», это сделали по поручению завхоза учебного заведения. В защиту граффити выступили петербуржцы, которые стали очищать изображение от краски. В итоге портрет покрыли толстым слоем штукатурки и краски. В таком виде стена стала своеобразной достопримечательностью — поклонники творчества Бродского писали поверх уничтоженного изображения стихи и фотографировались. Копия граффити вскоре появилась под одной из крыш домов в районе Пяти углов.

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Комментарии (2)

mikkola2008
Сбеглов ты дурак или как? Это зачем запрещать? недоделанный преподаватель из ЛИСИ. Ответь как ты разошелся к Азельборном, у которого ты работал.
lamer
Очередные слезы борцунов. Да согласуйте уж наконец и мазюкайте там что захотите.
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