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В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке и потерял работу. Через три года ему можно повторить

Бывший сотрудник дорожной полиции оштрафован на 600 тысяч за взятку в Петербурге

ГИБДД Петроградского района Петербурга потеряла сотрудника в лице инспектора, которого уличили во взяточничестве на дороге. Суд наказал его штрафом и разрешил вернуться на госслужбу через три года.

О приговоре Кириллу Касину 24 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. На недобросовестной работе его поймало Управление собственной безопасности главка. По версии следствия, около полудня 20 января инспектор Касин на Большом проспекте, 29/2, остановил УАЗ с грузом, но без путевого листа, обрисовал перспективы и предложил решить дело на месте.

Просил 100 тысяч, но сошлись на тридцати. Их водитель-мигрант оставил в кармане за передним пассажирским креслом служебного «Рено».

Петроградский суд признал Касина виновным в получении взятки должностным лицом и приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей и запрету занимать должности на государственной службе сроком на три года.

20 января Касин работал с напарником, и УСБ задержало обоих. Материалов по части 3 статьи 290 УК, кроме тех, где фигурирует Касин, в Петроградский райсуд с зимы не поступало.

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Комментарии (4)

261099081
Повторить не получится. С судимостью, даже погашенной, в полицию нельзя
W Bons
за что уволили ? это ведь были исключительные обстоятельства неодолимой силы
***_555
Мигрант молодец.
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