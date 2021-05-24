В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке и потерял работу. Через три года ему можно повторить

ГИБДД Петроградского района Петербурга потеряла сотрудника в лице инспектора, которого уличили во взяточничестве на дороге. Суд наказал его штрафом и разрешил вернуться на госслужбу через три года.
О приговоре Кириллу Касину 24 мая сообщает объединённая пресс-служба судов. На недобросовестной работе его поймало Управление собственной безопасности главка. По версии следствия, около полудня 20 января инспектор Касин на Большом проспекте, 29/2, остановил УАЗ с грузом, но без путевого листа, обрисовал перспективы и предложил решить дело на месте.
Просил 100 тысяч, но сошлись на тридцати. Их водитель-мигрант оставил в кармане за передним пассажирским креслом служебного «Рено».
Петроградский суд признал Касина виновным в получении взятки должностным лицом и приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей и запрету занимать должности на государственной службе сроком на три года.
20 января Касин работал с напарником, и УСБ задержало обоих. Материалов по части 3 статьи 290 УК, кроме тех, где фигурирует Касин, в Петроградский райсуд с зимы не поступало.