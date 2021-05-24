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Росгвардия задержала нетрезвого на самокате, который сбил 7-летнюю девочку в центре Петербурга

У ДЛТ в Петербурге мужчина на электросамокате сбил девочку

В отдел полиции доставили мужчину, который в центре Петербурга сбил на самокате ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 24 мая, инцидент произошел около полудня в субботу, 22 мая, на Большой Конюшенной улице около Дома ленинградской торговли. Мужчина двигался по улице на электросамокате на большой скорости и наехал на 7-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы.

Сотрудник магазина, который увидел наезд, нажал кнопку тревожной сигнализации. Через 3 минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению женщины, сбил её дочь. Мужчина, по предварительной информации, был нетрезв.

Наряд вневедомственной охраны передал задержанного, уроженца Астраханской области, сотрудникам 78 отдела полиции.

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Комментарии (6)

260611131
С беспределом самокатчиков нужно что-то делать, почему власти города не возьмут это на особый контроль? Постоянно приходится крутить головой ожидая наезда нетрезвого маргинала. Введите ограничения по скорости на самокате 10км/ч это делается перешивкой контроллера.
4eJIoBeK
Если есть права на автомобиль, то лишат прав на 3 года
А так конечно , суд и по идее на полгода надо сажать
Семён Лобкотрясов
Мужик нажрался и начал творить хрень. Вывод: нужно запретить электросамокаты.
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