Росгвардия задержала нетрезвого на самокате, который сбил 7-летнюю девочку в центре Петербурга

В отдел полиции доставили мужчину, который в центре Петербурга сбил на самокате ребенка.



Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 24 мая, инцидент произошел около полудня в субботу, 22 мая, на Большой Конюшенной улице около Дома ленинградской торговли. Мужчина двигался по улице на электросамокате на большой скорости и наехал на 7-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы.



Сотрудник магазина, который увидел наезд, нажал кнопку тревожной сигнализации. Через 3 минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению женщины, сбил её дочь. Мужчина, по предварительной информации, был нетрезв.

