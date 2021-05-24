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Лукашенко запретил журналистам освещать несанкционированные митинги в прямом эфире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на освещение несанкционированных митингов в прямом эфире.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации», — сообщает 24 мая агентство БелТА.

Белорусский лидер также расширил перечень информации, распространять которую журналистам запрещено. Так, СМИ республики не могут публиковать результаты опросов, проведенных «без аккредитации». Иностранцы теперь не могут быть учредителями изданий. Также власти оставили за собой право блокировать копии интернет-ресурсов, деятельность которых была ограничена.

Александр Лукашенко также сегодня подписал закон, который позволяет ограничить работу сетей электросвязи в случае угроз нацбезопасности.

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Комментарии (20)

serglaz
помнится, был такой Чаушеску..
Вячеслав Рогожин
Для фашистского режима это в порядке вещей
sha_5e4d8c662c249
"Как говорит наш дорогой шеф, — Михал Иваныч, — куй железо, не отходя от кассы! "
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