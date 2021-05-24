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В Петербурге таксист застрял между домом призрения и кладбищем, встретил странную парочку и лишился машины

На северо-востоке Петербурга пешеход отобрал у таксиста машину

Водитель такси заявил в полицию на пешеходов, которые увлекли эмоциональным спором и оставили его разом без колёс и средства заработка в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, 32-летний уроженец Украинской ССР лишился тёмно-серого «Хёндэ Соляриса», брендированного под сервис такси, накануне около десяти часов вечера. По словам водителя, всё началось с досадного недоразумения на Шкиперской улице: на пути к Большеохтинскому кладбищу перед машиной встал светловолосый мужчина. Он ударил рукой по зеркалу, выслушал замечание и как будто отстал.

У дома № 14, где некогда располагался дом призрения бедных, а теперь находится стационар психиатрической больницы Скворцова-Степанова, рядом с притормозившей на светофоре «Хёндэ» оказался другой пешеход. Он действовал настырнее и взобрался на капот. Вскоре компанию ему составил первый незнакомец с банкой энергетика и бутылкой коньяка. Таксист не стерпел и выскочил из салона, не заглушив двигатель.

Беседа продолжилась на обочине, переросла в схватку, но противники быстро остыли. Блондин, как заявил водитель, не стал терять времени и прыгнул в машину. Остановить его таксист не успел. Вместе с «Хёндэ» уехали два смартфона и документы — личные и на автомобиль.

Пока одалживал телефон и звонил в полицию — сидевший на капоте успел исчезнуть. Заявитель отметил, что оба его внезапных собеседника были нетрезвы и, возможно, знакомы.

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Комментарии (5)

***_555
Хюндай, такси, Украина, психушка, кладбище... Жаль, обошлось без Замшиной/на.
Laska77
римейк на фильм «Пролетая над гнездом кукушки» , только в комедийном современном жанре. Два смартфона откуда у таксиста, его? или тоже отжал у пассажира.
nuga
Пациенты психушки,их выписали,а доехать не на чем.
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