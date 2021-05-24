Гид расскажет про тайные тропы Гатчины и Сиверского

Екатерина II подарила земли нынешнего поселка Сиверский Гатчинского района барону Якову Сиверсу. Но еще в Новгородской писцовой книге 1499 года в перечислении здешних деревень и сел шли «сельцо Сиверско Старое» и «сельцо Сиверско Новое». Есть версия, будто название — от старорусского названия северного ветра «Сиверко». В XIX веке сиверские земли стали дачными. «Он покупает землю в живописной местности, на Сиверской станции, и устраивает там превосходную во всех отношениях мастерскую, особо от большого двухэтажного дома для семьи, чтобы не мешали работать», — писал художник Репин о коллеге, здешнем дачнике Иване Крамском. «Виртуально» гулять по сиверским землям можно и с помощью картин Ивана Шишкина: «Луг на опушке леса», «Калитка», «Ручей в лесу». «Место здесь едва ли не самое лучшее в окрестностях Петербурга, живописное, гористое, прекрасный воздух», — нахваливал его еще один местный, Салтыков-Щедрин.

