Библиотекари «Тимирязевки» расскажут профессиональные секреты

Библиотека им. Тимирязева особенно пристрастна к биологии и фотографии. Ну, то, что Климент Аркадьевич Тимирязев — виднейший ученый в области физиологии растений (открыл фотосинтез) известно, но вот что он был известным фотографом своего времени — не всякий справочник упоминает. «Тимирязевка» — одна из старейших государственных массовых библиотек города, и вообще-то поначалу, в 1908 году, носила другое имя, совершенно «книжное»: библиотека-читальня им. Н. В. Гоголя . Тимирязев в ту пору профессорствовал в Московском университете. Да и сама библиотека располагалась по другому адресу — на Обводном, при Обществе народных университетов. Имя Тимирязева библиотека получила в год смерти ученого, в 1920-м. Спустя девять лет переехала на Шкапина, потом поселилась неподалеку, в специально построенном для нее доме на углу Шкапина и безымянного переулка. И дала переулку имя — Библиотечный.

