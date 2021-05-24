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Библиотекари «Тимирязевки» расскажут профессиональные секреты

За день до Общероссийского дня библиотек «Тимирязевка» откроет двери туда, куда в обычное время посетители не вхожи. 26 мая она приглашает на экскурсию «Добро пожаловать, или всем вход разрешён». Бесплатно, 12+

Фото: lermontovka-spb.ru/
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Библиотека им. Тимирязева особенно пристрастна к биологии и фотографии. Ну, то, что Климент Аркадьевич Тимирязев — виднейший ученый в области физиологии растений (открыл фотосинтез) известно, но вот что он был известным фотографом своего времени — не всякий справочник упоминает. «Тимирязевка» — одна из старейших государственных массовых библиотек города, и вообще-то поначалу, в 1908 году, носила другое имя, совершенно «книжное»: библиотека-читальня им. Н. В. Гоголя. Тимирязев в ту пору профессорствовал в Московском университете. Да и сама библиотека располагалась по другому адресу — на Обводном, при Обществе народных университетов. Имя Тимирязева библиотека получила в год смерти ученого, в 1920-м. Спустя девять лет переехала на Шкапина, потом поселилась неподалеку, в специально построенном для нее доме на углу Шкапина и безымянного переулка. И дала переулку имя — Библиотечный.

Как работает библиотека на Библиотечном (вход всё равно со Шкапина, 6), 26 мая расскажут на экскурсии. Сотрудники библиотеки поведают о том, так ли их профессия безмятежна, как кажется со стороны, расскажут профессиональные секреты и, судя по названию экскурсии, проведут там, где посторонние обычно не ходят. Начало экскурсии в 18:30. Запись по телефону 252–72–89 или на страничке библиотеки во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

Фото: lermontovka-spb.ru/

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