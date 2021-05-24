В Шушарах петербуржцы ловили скандалиста с топором и бурным прошлым

Неспокойным выдалось утро в Пушкинском районе Петербурга: на рассвете там кричал и рубил воздух прохожий. Случайные свидетели не растерялись.



Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, мужчину с топором заметили немногим позже половины пятого утра субботы. Его поведение выходило за рамки нормальности. Позвонивший в полицию рассказал, что человек бегает по дороге на пересечении Софийской и Автозаводской, размахивает оружием и кидается на окружающих.



Долго резвиться ему не дали прохожие. Дебошира скрутили и передали полиции. Известно, что наобещать нехорошего он успел 36-летнему официально безработному с улицы Косыгина.

