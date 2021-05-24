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В Шушарах петербуржцы ловили скандалиста с топором и бурным прошлым

Неспокойным выдалось утро в Пушкинском районе Петербурга: на рассвете там кричал и рубил воздух прохожий. Случайные свидетели не растерялись.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, мужчину с топором заметили немногим позже половины пятого утра субботы. Его поведение выходило за рамки нормальности. Позвонивший в полицию рассказал, что человек бегает по дороге на пересечении Софийской и Автозаводской, размахивает оружием и кидается на окружающих.

Долго резвиться ему не дали прохожие. Дебошира скрутили и передали полиции. Известно, что наобещать нехорошего он успел 36-летнему официально безработному с улицы Косыгина.

Задержанный — почти ровесник. Ему 35 лет, живёт в Северной Осетии и утверждает, что не работает. В прошлом привлекался по статьям об угрозе убийством, применении насилия в отношении представителя власти и умышленной порче или уничтожении чужого имущества. Петербургские полицейские добавили в его коллекцию уголовное дело о хулиганстве. Топор изъят, подозреваемый в изоляторе временного содержания.

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Комментарии (1)

S&P 500 new edition :-)
В диких шушарах оно так. :() Местные с топорами ловят!! так что лучше там не скандалисть.... :) да и после захода солнца не появляться - шушары
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