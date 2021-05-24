За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тыс. человек, в России — почти 290 тысяч

В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 14 176 человек. Обработано 3 975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией. Об этом сообщили утром 24 мая в аппарате губернатора Северной столицы.



По данным Роспотребнадзора, в целом по стране на сегодняшний день проведено свыше 135,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки тесты сдали 289 тысяч жителей страны.

