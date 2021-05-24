FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тыс. человек, в России — почти 290 тысяч

Тесты на коронавирус в Петербурге за сутки сделали 14 176 человек

В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 14 176 человек. Обработано 3 975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией. Об этом сообщили утром 24 мая в аппарате губернатора Северной столицы.

По данным Роспотребнадзора, в целом по стране на сегодняшний день проведено свыше 135,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки тесты сдали 289 тысяч жителей страны.

Под медицинским наблюдением в России на сегодня остаются 517 775 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний