Автор энциклопедии «Мифы народов мира» пострадал в Петербурге от телефонных мошенников

Литературовед с мировым именем попался на удочку телефонных мошенников в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая, накануне около пяти дня в полицию Курортного района обратился 76-летний филолог, поэт, крупнейший специалист по романской филологии Михаил Мейлах. Мужчина, по предварительной информации, сообщил, что в субботу, 22 мая, его телефон атаковали звонками «сотрудники безопасности» одного из банков. Ученого убедили, что мошенники пытаются завладеть средствами на его счете, и для того чтобы их обезопасить, нужно перевести деньги на запасной счет. Мужчина снял в банке чуть более 130 тысяч рублей и перевел средства на «страховочный» счет. Лишь позже он понял, что стал жертвой телефонных мошенников.

