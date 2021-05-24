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Автор энциклопедии «Мифы народов мира» пострадал в Петербурге от телефонных мошенников

Литературовед с мировым именем попался на удочку телефонных мошенников в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая, накануне около пяти дня в полицию Курортного района обратился 76-летний филолог, поэт, крупнейший специалист по романской филологии Михаил Мейлах. Мужчина, по предварительной информации, сообщил, что в субботу, 22 мая, его телефон атаковали звонками «сотрудники безопасности» одного из банков. Ученого убедили, что мошенники пытаются завладеть средствами на его счете, и для того чтобы их обезопасить, нужно перевести деньги на запасной счет. Мужчина снял в банке чуть более 130 тысяч рублей и перевел средства на «страховочный» счет. Лишь позже он понял, что стал жертвой телефонных мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Михаил Борисович Мейлах — филолог, критик, переводчик и журналист. Он один из первых исследователей и первый публикатор литературного наследия Даниила Хармса и Александра Введенского. Автор энциклопедии «Мифы народов мира».

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Комментарии (6)

ДЮрьевич
Теперь сможет написать о технике современных мифов (((
O-o!
Хотя все уже всЁ знают, теперь, если послать этих разводил сразу в пеший эротический, они продолжают додалбывать звонками , т.е техника наезда изменилась, и опять страдают доверчивые старики, у которых уже в генаы въелось верить нашему преступному государству. А террористической организации "Власть" старики - лишние рты, собственно. Пропагандоны по телику трындят про заботу - вот и вся забота. А в таком возрасте уже не переубедишь никак -они привыкли и пойдут голосовать за ЕдРо - ведь по л=телевизору ведь говорят о заботе...
Читатель111
Стыдно. Какого ч так долго не решается вопрос защиты стариков от Мошенников?
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