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В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

Наиболее востребованными в России профессиями названы курьер, водитель, бухгалтер и специалисты IT-сферы

Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии в настоящий момент наиболее востребованы в России.

«У меня есть данные по востребованным специальностям. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер», — цитирует депутата 24 мая портал URA.RU.

По словам Бессараб, получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова заявила, что в ближайшей перспективе наибольший спрос в стране будут иметь специалисты в сферах IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта.

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