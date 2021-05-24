В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии в настоящий момент наиболее востребованы в России.
«У меня есть данные по востребованным специальностям. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер», — цитирует депутата 24 мая портал URA.RU.
По словам Бессараб, получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости.
В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова заявила, что в ближайшей перспективе наибольший спрос в стране будут иметь специалисты в сферах IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта.