Starlink — глобальная спутниковая система, которую компания Илона Маска SpaceX разворачивает для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в местах, где он недоступный или дорогой. По данным СМИ, спутниковый интернет Starlink за 2021 год увеличил скорость в 5 раз.

Спутники «Старлинк» время он времени наблюдают российские астрономы-любители. Так, 17 мая их фотографировали в Рязани. «Наблюдали сегодня после полуночи удивительное явление: через небо нескончаемым караваном летят спутники — в одну линию, один за другим, все летят и летят, и не кончаются. Первая мысль, конечно, от испуга: звездные войны? Нашествие марсиан? Погуглили, оказалось: спутники Starlink, которые компания SpaceX Илона Маска запускает с 2019 года», — цитирует Progorod62 рассказ одного из очевидцев.