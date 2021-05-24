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Илон Маск заглянул к вам в окно. Петербуржец снял спутники на фоне Луны

В небе над Петербургом заметили спутники

Кадр из видео в <a href="https://t.me/astrophotoboloto" class="io-leave-page _" target="_blank">«Астро Фото Болото»</a>
Кадр из видео в «Астро Фото Болото»
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Пролет спутников Starlink на фоне Луны зафиксировал житель Петербурга 23 мая, сообщает телеграм-канал «Астро Фото Болото».

Starlink — глобальная спутниковая система, которую компания Илона Маска SpaceX разворачивает для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в местах, где он недоступный или дорогой. По данным СМИ, спутниковый интернет Starlink за 2021 год увеличил скорость в 5 раз.

Спутники «Старлинк» время он времени наблюдают российские астрономы-любители. Так, 17 мая их фотографировали в Рязани. «Наблюдали сегодня после полуночи удивительное явление: через небо нескончаемым караваном летят спутники — в одну линию, один за другим, все летят и летят, и не кончаются. Первая мысль, конечно, от испуга: звездные войны? Нашествие марсиан? Погуглили, оказалось: спутники Starlink, которые компания SpaceX Илона Маска запускает с 2019 года», — цитирует Progorod62 рассказ одного из очевидцев.

Кадр из видео в <a href="https://t.me/astrophotoboloto" class="io-leave-page _" target="_blank">«Астро Фото Болото»</a>
Кадр из видео в «Астро Фото Болото»

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Комментарии (1)

Trurl
"Киса, мы чужие на этом празднике жизни..." Только и остаётся, что следить в телескоп за достижениями высокоразвитой цивилизации....
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