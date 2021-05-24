Жить в Питере, работать в США. Международная IT-академия открыла набор офлайн

Обучение в академии ведётся независимо от возраста и базового образования — специалистов здесь готовят с нуля. Фото: «Компьютерная Академия ШАГ» Поделиться Поделиться







Желание быть ценным специалистом, жажда самореализации, поиск возможностей для карьерного роста — вот что приводит студентов всех возрастов в «Компьютерную Академию ШАГ». Профессия в сфере IT дает возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам. Студенты «Академии ШАГ» работают по всему миру — и каждый из них однажды принял решение поменять свое будущее.

Фото: «Компьютерная Академия ШАГ» Поделиться Поделиться







Обучиться за короткий срок профессии, которая востребована на рынке труда, желают многие. Академия специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов и компьютерных дизайнеров. Главная ее особенность — обучение ведется независимо от возраста и базового образования, специалистов готовят с нуля.



«Компьютерная Академия ШАГ» работает в 22 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Для тех, кто хочет получить профессиональное IT-образование, переквалифицироваться или же углубить свои знания в IT, предусмотрены программы по направлениям:

разработка программного обеспечения;



компьютерная графика и дизайн. Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать свои силы: пройти вступительное тестирование и поступить на краткосрочные курсы по популярным IT-направлениям:

web-разработка

интернет-маркетинг

разработка на Python

тестирование ПО

разработка на Java

графический дизайн Программы разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими IT-компаниями в соответствии с современными требованиями рынка труда. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk. Это позволяет получить международные сертификаты еще в процессе прохождения курсе. По окончании обучения у каждого студента будет диплом международного образца.

Выпускники «ШАГа» работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Google, HP, Ebay, Amazon и многих других.

Фото: «Компьютерная Академия ШАГ» Поделиться Поделиться







Главный принцип программы подготовки и переквалификации — максимум практики под руководством специалистов. 90% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели учебного заведения — профессионалы из IT-индустрии, которые передают востребованный опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках. Все студенты обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля. Процесс обучения, как полагают в Академии, должен быть системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.

Фото: «Компьютерная Академия ШАГ» Поделиться Поделиться







Поступая в «Компьютерную Академию ШАГ», учащиеся получают не просто образование мирового уровня — они становятся частью большого студенческого сообщества и могут, начав обучение в одной стране, закончить его в другой. Интересно начать обучение в Санкт-Петербурге, а выпуститься, к примеру, в Женеве или в Сиэтле.



29 мая Компьютерная Академия ШАГ совместно с Lesta Studio (Wargaming Saint Petersburg) проводит открытую презентацию «Старт в ИТ».

Представители ведущего разработчика игр для ПК, консольных и мобильных платформ расскажут участникам о том, как начать карьеру в IT индустрии, какие навыки там востребованы, дадут советы, как презентовать себя будущему работодателю.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (812) 602–66–96 или по ссылке.

Материал подготовлен специально для «Компьютерной Академии ШАГ». Текст предоставлен пресс-службой «Компьютерной Академии ШАГ».