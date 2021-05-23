Драка в Центральном районе Петербурга, произошедшая 23 мая на пересечении улицы Марата и Свечного переулка, взволновала случайных прохожих и сотрудников общепита. Действия разворачивались прямо на дороге в час ночи.



Беготня по перекрёстку попала на видео. Его опубликовал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Читатели «Фонтанки» могут увидеть на кадрах конфликт девушки и молодого человека. В воронку ссоры затягивает новых и новых людей. И вот даме вызывают такси, она усаживается в машину. Её знакомый тоже пытается запрыгнуть в салон, но у него ничего не выходит. Конец фильма.

