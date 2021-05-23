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В центре Петербурга мужчины делили даму. Полиция приехала поздно, но есть видео

Конфликт девушки и мужчины в Петербурге разросся до драки

Драка в Центральном районе Петербурга, произошедшая 23 мая на пересечении улицы Марата и Свечного переулка, взволновала случайных прохожих и сотрудников общепита. Действия разворачивались прямо на дороге в час ночи.

Беготня по перекрёстку попала на видео. Его опубликовал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Читатели «Фонтанки» могут увидеть на кадрах конфликт девушки и молодого человека. В воронку ссоры затягивает новых и новых людей. И вот даме вызывают такси, она усаживается в машину. Её знакомый тоже пытается запрыгнуть в салон, но у него ничего не выходит. Конец фильма.

«23 мая 2021 года около 01:00 ночи в полицию центрального района поступило сообщение от менеджера одного из баров Санкт-Петербурга о том, что на пересечении улицы Марата и Свечного переулка произошла драка. Немедленно приехавшая на место происшествия полиция зачинщиков конфликта не обнаружила», — прокомментировали конфликт в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

old_rat
желтуха полная, фонтанка.дзен, только толокеров в редакции не хватает
AlBerkut
Уважаемая Фъ!
А даму точно именно делили? И как, успешно? На сколько частей?
А может просто семейно-бытовой конфликт с привлечением группы поддержки и случайных прохожих?
ЗЫ: видео не смотрел, описания хватило😉
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