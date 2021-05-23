Вечером 23 мая на Кантемировской улице столкнулись две легковые машины и маршрутка. Аварию зафиксировала камера видеонаблюдения.
Судя по видео, маршрутка спускалась с моста, а обе легковушки выезжали со стороны Выборгской набережной и должны были пропустить маршрутку. Первый водитель, на универсале, видимо, и собирался это сделать, но сзади ехал торопыга на седане. Он подтолкнул универсал сзади и выскочил прямо перед маршруткой. Удар был неминуем.
На записи видно, как в салоне автобуса тряхнуло пассажиров. Вторая маршрутка смогла увернуться влево. «У легковой минус оба бампера. Пробочка со стороны моста», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Сейчас, к 21:45, на «Яндекс.Карте» затора в этом месте не наблюдается.