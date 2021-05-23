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ДТП у Кантемировского моста попало на видео: торопливый седан пнул машину и подставился под автобус

Два автомобиля и маршрутка столкнулись в Петербурге

Съезд с Кантемировского моста на Выборгскую сторону на некоторое время почти полностью перекрыло ДТП.

Вечером 23 мая на Кантемировской улице столкнулись две легковые машины и маршрутка. Аварию зафиксировала камера видеонаблюдения.

Судя по видео, маршрутка спускалась с моста, а обе легковушки выезжали со стороны Выборгской набережной и должны были пропустить маршрутку. Первый водитель, на универсале, видимо, и собирался это сделать, но сзади ехал торопыга на седане. Он подтолкнул универсал сзади и выскочил прямо перед маршруткой. Удар был неминуем.

На записи видно, как в салоне автобуса тряхнуло пассажиров. Вторая маршрутка смогла увернуться влево. «У легковой минус оба бампера. Пробочка со стороны моста», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Сейчас, к 21:45, на «Яндекс.Карте» затора в этом месте не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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