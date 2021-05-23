Умерла артистка Нина Шацкая, игравшая в театре и кино

Заслуженная артистка России Нина Шацкая ушла из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра на Таганке.

СМИ пишут, что она заболела коронавирусом и после этого скончалась.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. После учёбы в Государственном институте театрального искусства она служила в Театре на Таганке, затем в Содружестве актеров Таганки и в театре «Школа современной пьесы». Они снималась и в кино, в частности в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Контрабанда» Станислава Говорухина, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова.