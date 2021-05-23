Умерла артистка Нина Шацкая, игравшая в театре и кино

Заслуженная артистка России Нина Шацкая ушла из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра на Таганке.
СМИ пишут, что она заболела коронавирусом и после этого скончалась.
Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. После учёбы в Государственном институте театрального искусства она служила в Театре на Таганке, затем в Содружестве актеров Таганки и в театре «Школа современной пьесы». Они снималась и в кино, в частности в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Контрабанда» Станислава Говорухина, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова.
Актриса была вдовой народного артиста России Леонида Филатова (1946–2003), до этого она была замужем за Валерием Золотухиным (1941–2013).