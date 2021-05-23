В Петербурге рядом со зданием Ансамбля песни и пляски Западного военного округа на Пионерской площади зажурчал ручей. К бульканью прислушалась читательница «Фонтанки» вечером 23 мая, она же заметила над водой пар, который точно указал на то, что вода горячая.

В Адмиралтейском районе, как и во всём городе, сейчас проходят плановые гидравлические испытания. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» технологическое нарушение у здания на Пионерской площади признали и пообещали устранить.



«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — пояснили в пресс-службе.

