FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Петербурге «тёпленькая пошла» под песни и пляски ансамбля ЗВО

На Пионерской площади в Петербурге труба дала течь

В Петербурге рядом со зданием Ансамбля песни и пляски Западного военного округа на Пионерской площади зажурчал ручей. К бульканью прислушалась читательница «Фонтанки» вечером 23 мая, она же заметила над водой пар, который точно указал на то, что вода горячая.

Читательница «Фонтанки» Маруся

В Адмиралтейском районе, как и во всём городе, сейчас проходят плановые гидравлические испытания. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» технологическое нарушение у здания на Пионерской площади признали и пообещали устранить.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — пояснили в пресс-службе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний