В Демократической Республике Конго один из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — извергался несколько часов и успокоился к утру 23 мая. В расположенном в 10 километрах от вулкана 1,5-миллионном городе Гома, на который двинулись потоки лавы, была объявлена эвакуация. Около 7 тысяч человек бежали в соседнюю Руанду. Беженцев размещали в зданиях школ и храмов, сейчас они начинают возвращаться обратно. В панике на дорогах в ДТП погибли пять человек.
Очевидцы рассказывали о двух крупных выбросах. Как сообщило ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Actualit, люди спасались от потока лавы. Портал проинформировал о крупном материальном ущербе, который нанесён пригородам Гомы. Лава остановилась на границе города, около аэропорта. Миссия ООН по стабилизации в ДРК эвакуировала несколько своих самолётов.
Губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима сообщил о нескольких случаях грабежа магазинов и мародерства и о попытке бегства заключенных из тюрьмы, ночью были слышны звуки выстрелов, передаёт РБК со ссылкой на местный портал Actualite.
В российском посольстве в Конго сообщили ТАСС, что россиян среди пострадавших нет. В Конголезском институте охраны природы заявили, что туристы, которые на момент происшествия находились в заповеднике, и обитающие там животные, в том числе редчайшие горные гориллы, не пострадали.
Позже в правительстве страны заявили, что погибли 13 человек.
Ньирагонго — один из самых активных вулканов Африки. Его высота — 3 470 м. Его лава сверхтекуча из-за особого химического состава, скорость её движения достигает 100 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, погибли более 600 человек. Сегодня лава текла примерно так же, как в 2002 году, когда она залила почти всю восточную часть Гомы, включая взлетно-посадочную полосу аэропорта. Тогда в городе погибли более 100 человек.