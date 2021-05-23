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Тысячи конголезцев бежали от лавы, набиравшей почти 100 км/ч, в соседнюю страну. На дороге в панике гибли люди

Пять человек погибли в ДТП, спасаясь от извержения вулкана Ньирагонго

Лава вытекает на дорогу. Кадр из видео в YouTube
Лава вытекает на дорогу. Кадр из видео в YouTube
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В Демократической Республике Конго один из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — извергался несколько часов и успокоился к утру 23 мая. В расположенном в 10 километрах от вулкана 1,5-миллионном городе Гома, на который двинулись потоки лавы, была объявлена эвакуация. Около 7 тысяч человек бежали в соседнюю Руанду. Беженцев размещали в зданиях школ и храмов, сейчас они начинают возвращаться обратно. В панике на дорогах в ДТП погибли пять человек.

Очевидцы рассказывали о двух крупных выбросах. Как сообщило ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Actualit, люди спасались от потока лавы. Портал проинформировал о крупном материальном ущербе, который нанесён пригородам Гомы. Лава остановилась на границе города, около аэропорта. Миссия ООН по стабилизации в ДРК эвакуировала несколько своих самолётов.

Губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима сообщил о нескольких случаях грабежа магазинов и мародерства и о попытке бегства заключенных из тюрьмы, ночью были слышны звуки выстрелов, передаёт РБК со ссылкой на местный портал Actualite.

В российском посольстве в Конго сообщили ТАСС, что россиян среди пострадавших нет. В Конголезском институте охраны природы заявили, что туристы, которые на момент происшествия находились в заповеднике, и обитающие там животные, в том числе редчайшие горные гориллы, не пострадали.

Позже в правительстве страны заявили, что погибли 13 человек.

Ньирагонго — один из самых активных вулканов Африки. Его высота — 3 470 м. Его лава сверхтекуча из-за особого химического состава, скорость её движения достигает 100 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, погибли более 600 человек. Сегодня лава текла примерно так же, как в 2002 году, когда она залила почти всю восточную часть Гомы, включая взлетно-посадочную полосу аэропорта. Тогда в городе погибли более 100 человек.

Лава вытекает на дорогу. Кадр из видео в YouTube
Лава вытекает на дорогу. Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (2)

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Главное - редчайшие горные гориллы не пострадали, а людей и так полно, не знают , куда их девать...
Riptide
Как же так не смогли ничего спрогнозировать и предусмотреть?
Там же находится Национальный парк вулканов.
Цветущий зеленый лес, очень редкая горная растительность, кратерные озера, обильная дикая природа, такая как лесные слоны и буйволы, золотые обезьяны и знаменитые горные гориллы создают волшебный вид для туристов. Несомненно, преобладающие птицы Альбертинского разлома и захватывающие виды на горный пейзаж Руанды и обширные вулканы предлагают одни из лучших пейзажей на континенте. По дороге в горы есть шанс встретиться с адаптированными семьями горных горилл. Путешественникам разрешено просматривать их в течение очень короткого времени, и им запрещено делать какие-либо фотографии или видео.
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