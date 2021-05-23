В процессе потопа случилось короткое замыкание, и сработала пожарная тревога.
На кадрах, которыми делятся петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, как с потолка вниз обрушился целый водопад. При этом по громкой связи объявлялось о пожарной тревоге.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, масштаб бедствия на видео кажется куда большим, чем в реальности. «По предварительной версии, протекла крыша, вода попала на две кассы. Произошло короткое замыкание, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Людям помогли оперативно покинуть магазин. Никто не пострадал. Сейчас завершается устранение последствий. В настоящий момент торговый зал, коммерческий отдел снова открыты для покупателей», — отметили в пресс-службе.
На предоставленной «Фонтанке» записи из магазина видно, что торговый зал закрыт лишь частично, не затронутые потопом кассы вновь обслуживают посетителей, а сотрудники убирают образовавшиеся лужи.