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Из «Петровича» на Парнасе покупателей выводили из-за потопа и пожарной тревоги одновременно

Из-за протечки магазин на севере Петербурга пережил «тропический ливень»

Посетителей магазина стройматериалов «Петрович» днем 23 мая пришлось срочно эвакуировать из-за лопнувшей трубы, отводящей дождевую воду с крыши.

В процессе потопа случилось короткое замыкание, и сработала пожарная тревога.

На кадрах, которыми делятся петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, как с потолка вниз обрушился целый водопад. При этом по громкой связи объявлялось о пожарной тревоге.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, масштаб бедствия на видео кажется куда большим, чем в реальности. «По предварительной версии, протекла крыша, вода попала на две кассы. Произошло короткое замыкание, из-за чего сработала пожарная сигнализация. Людям помогли оперативно покинуть магазин. Никто не пострадал. Сейчас завершается устранение последствий. В настоящий момент торговый зал, коммерческий отдел снова открыты для покупателей», — отметили в пресс-службе.

На предоставленной «Фонтанке» записи из магазина видно, что торговый зал закрыт лишь частично, не затронутые потопом кассы вновь обслуживают посетителей, а сотрудники убирают образовавшиеся лужи.

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Комментарии (2)

zenotr
вот так мчс и проверяет, что при потопе говорят, что пожарная тревога
Riptide
Ну да, крыша потекла. Бывает. Даже в Финляндии.
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