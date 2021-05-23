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Звёзды Мариинского театра, известные актёры и музыканты приглашают на public talk, где поговорят о терапевтичности искусства

В Петербурге в рамках всероссийской акции «Добрый кофе», которую проводит Благотворительный фонд «Детский хоспис», 24 мая состоится открытая встреча с участием звёзд Мариинского театра, известными актёрами кино, телеведущими, музыкантами.

Искусство терапевтично по своей сути, но для всех ли одинаково? Какое место занимает арт-терапия в детской паллиативной медицинской помощи? В условиях пандемии и отсутствия live-выступлений, удалось ли сохранить терапевтическое свойство искусства и возможна ли она — «digital-арт-терапия»? О новых реалиях, актуальных трендах и том, какое место во всем этом занимает благотворительность? Об этом и многом другом будет идти речь на public talk.

Среди приглашенных гостей: актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант, певица, известная по работе с французским проектом Nouvelle Vague, Женя Любич, артист балета, солист Мариинского театра, руководитель компании «MADCompany» Юрий Смекалов, певцы Мариинского театра Сергей Скороходов и Елена Стихина, а также исполнительный директор БФ «Детский хоспис» Павел Ткаченко, руководитель отдела организации мероприятий АНО «Детский хоспис» Ольга Субарева и руководитель социально-психологической службы АНО «Детский хоспис» Наталья Юдина. Гости обсудят тему терапевтичности искусства и расскажут об опыте применения творчества в «Детском хосписе», как о терапии в паллиативной медицинской помощи, а также ответят на вопросы гостей мероприятия и журналистов.

На встречу приглашаются все желающие. Подробности можно узнать в официальном паблике фонда «Детский хоспис».

Напомним, четвёртая акция «Добрый кофе» стартовала 1 мая и продлится до конца месяца, охватив более 30 регионов страны. Механика акции осталась прежней: любой желающий может выбрать заведение на интерактивной карте и купить там кофе, часть средств с которого будет направлена в Благотворительный фонд «Детский хоспис». Собранные средства будут направлены на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

В этом году героями акции «Добрый кофе» стали сотрудники Детского хосписа. Они впервые поделились историями о том, как пришли работать в хоспис, почему это место нельзя назвать больницей, и что для них значит быть частью Детского хосписа. Познакомиться с ними и прочитать истории, а также узнать о том, как принять участие в акции «Добрый кофе», можно на сайте акции.

Акцию «Добрый кофе» проводит Благотворительный фонд «Детский хоспис», создавший первый в России детский хоспис. Сегодня фонд продолжает системно оказывать помощь детям — строит новые стационары, развивает сеть мобильных служб по всей стране, обучает специалистов и исполняет заветные мечты детей. В этом году «Детский хоспис» планирует открытие первого в стране хосписа для молодых взрослых.

Присоединиться к акции «Добрый кофе» и помочь детям может каждый. Если вы не пьете кофе или сидите на карантине, то можете помочь хоспису, сделав одноразовое пожертвование, или подписаться на регулярные на сайте организации.

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