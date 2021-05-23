Разработчики искусственного интеллекта получат от правительства РФ субсидии на 6,5 млрд рублей

Разработчики искусственного интеллекта могут получить от государства до 100 млн рублей каждый на развитие своих проектов. Всего на эту программу в бюджете отводится 5,26 млрд рублей. Еще 1,23 миллиарда выделяется на школьные и студенческие проекты в этой области.
Правила предоставления субсидий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно официальному сообщению правительства РФ от 23 мая, деньги для компаний-разработчиков искусственного интеллекта будут распределяться по итогам конкурсов. Их можно будет направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и др. Максимальный размер одной субсидии — 100 млн рублей. Действовать программа будет до конца 2024 года.
Еще одной мерой поддержки этого направления станут сертификаты для школьников и студентов на обучение этой специальности. Кроме того, их проекты будут оцениваться экспертами и менторами, а затем готовиться для вывода на рынок. На это государство готово потратить до 2024 года 1,23 млрд рублей. Планируется, что таким образом дополнительное профильное обучение смогут получить тысячи молодых россиян.