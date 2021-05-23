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Петербурженка хотела устроиться на работу, но «работодатель» потребовал секса и запер дверь. СК просит присмотреться к мужчине

В Петербурге СК расследует попытку изнасилования на «собеседовании»

Петербургский СК расследует уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, ранее судимого за покушение на изнасилование и незаконное лишение свободы. Жительница города указала на него пальцем и дала понять, что он снова взялся за старое.

Как сообщает пресс-служба ведомства 23 мая, обвиняемый в начале недели под надуманным предлогом трудоустройства пригласил 26-летнюю женщину в квартиру на Авиационной. Когда жертва зашла внутрь, мужчина закрыл дверь на замок, перекрыв путь к отступлению. Затем, со слов пострадавшей, он, применив силу и угрожая, потребовал у соискательницы заняться с ним сексом. Довести начатое до конца он не смог, так как петербурженка активно сопротивлялась, а после покинула квартиру через окошко.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проверяется имеющаяся информация о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим информацией о преступной деятельности обвиняемого, позвонить по телефонам: 570 66 71 или 02», — попросили в ведомстве.

Фото: СК России по Санкт-Петербургу
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Фото: СК России по Санкт-Петербургу

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Квартира известна. Наряд туда, проверить, кто живёт, кому сдавали, и "пять мотоциклетов с пулемётами профессора ловить".
altnec
К гл.бухгалтерам присмотритесь и многое станет яснее чем в законодательстве.
265055770
Мужику на пенсию пора, а его на шалости потянуло? Силен!
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