Петербургский СК расследует уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, ранее судимого за покушение на изнасилование и незаконное лишение свободы. Жительница города указала на него пальцем и дала понять, что он снова взялся за старое.



Как сообщает пресс-служба ведомства 23 мая, обвиняемый в начале недели под надуманным предлогом трудоустройства пригласил 26-летнюю женщину в квартиру на Авиационной. Когда жертва зашла внутрь, мужчина закрыл дверь на замок, перекрыв путь к отступлению. Затем, со слов пострадавшей, он, применив силу и угрожая, потребовал у соискательницы заняться с ним сексом. Довести начатое до конца он не смог, так как петербурженка активно сопротивлялась, а после покинула квартиру через окошко.

