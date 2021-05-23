Петербургский СК расследует уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, ранее судимого за покушение на изнасилование и незаконное лишение свободы. Жительница города указала на него пальцем и дала понять, что он снова взялся за старое.
Как сообщает пресс-служба ведомства 23 мая, обвиняемый в начале недели под надуманным предлогом трудоустройства пригласил 26-летнюю женщину в квартиру на Авиационной. Когда жертва зашла внутрь, мужчина закрыл дверь на замок, перекрыв путь к отступлению. Затем, со слов пострадавшей, он, применив силу и угрожая, потребовал у соискательницы заняться с ним сексом. Довести начатое до конца он не смог, так как петербурженка активно сопротивлялась, а после покинула квартиру через окошко.
«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проверяется имеющаяся информация о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим информацией о преступной деятельности обвиняемого, позвонить по телефонам: 570 66 71 или 02», — попросили в ведомстве.