«В зале он был строг». Путин обратился к участникам турнира по дзюдо имени Анатолия Рахлина

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийских соревнований по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина. Телеграмма с текстом появилась на сайте Кремля 23 мая.
«Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семёновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом. Именно Анатолий Семёнович во многом научил нас верить в себя, в свои силы и в любых обстоятельствах находить верные решения», — отметил президент и пожелал успехов участникам.
В IX Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей «Кубок Анатолия Рахлина» принимают участие более 700 юных российских спортсменов. Турнир стартовал в воскресенье в СК «Юбилейный».
Соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводятся в Петербурге с 2013 года. Каким человеком был учитель Владимира Путина и почему он никогда ничего не просил у своего ученика, читайте на «Фонтанке».