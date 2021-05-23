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Теплоход «Ромео» застрял под Троицким мостом. Собственнику придётся объясниться

Прокуратура проводит проверку после застревания теплохода под мостом в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по соблюдению законодательства о безопасности плавания после навала теплохода на мост в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре рассказали, что 23 мая в 11:30 прогулочный теплоход «Ромео» (собственник - ООО «Речной трамвай») не смог проплыть под пролётом Троицкого моста. В итоге судно застряло - по крайней мере, так кажется, если взглянуть на снимки.

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«По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находились 3 человека, пострадавших нет. Транспортная прокуратура вызовет для объяснений собственника теплохода и капитана, даст оценку их действиям, при наличии оснований примет меры», — дополнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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