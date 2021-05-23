В прокуратуре рассказали, что 23 мая в 11:30 прогулочный теплоход «Ромео» (собственник - ООО «Речной трамвай») не смог проплыть под пролётом Троицкого моста. В итоге судно застряло - по крайней мере, так кажется, если взглянуть на снимки.
«По предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находились 3 человека, пострадавших нет. Транспортная прокуратура вызовет для объяснений собственника теплохода и капитана, даст оценку их действиям, при наличии оснований примет меры», — дополнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.