Как стало известно «Фонтанке», 23 мая около 4:00 часов на Невском, 63 автомобиль сбил пешехода. Запись ДТП есть в распоряжении редакции. Отметим, что метрах в 60–70 от места происшествия у пересечения с улицей Маяковского есть пешеходный переход.
По данным «Дорожного инспектора», под колёса «КИА» попала женщина. В тяжёлом состоянии её доставили в Мариинскую больницу.
Похожее ДТП случилось на Невском в конце апреля, оно тоже попало на видео. Водитель изо всех сил пытался увернуться от бегущей дамы, но не смог.