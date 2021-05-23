FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

Женщина поленилась пройти 60 метров и рванула через Невский бегом прямо под машины. Итог — на видео

В ДТП в центре Петербурге серьёзно пострадал пешеход

Даже в 4 часа утра на Невском проспекте много машин. Перебегать его вне зоны пешеходного перехода — безрассудно и самоубийственно.

Как стало известно «Фонтанке», 23 мая около 4:00 часов на Невском, 63 автомобиль сбил пешехода. Запись ДТП есть в распоряжении редакции. Отметим, что метрах в 60–70 от места происшествия у пересечения с улицей Маяковского есть пешеходный переход.

По данным «Дорожного инспектора», под колёса «КИА» попала женщина. В тяжёлом состоянии её доставили в Мариинскую больницу.

Похожее ДТП случилось на Невском в конце апреля, оно тоже попало на видео. Водитель изо всех сил пытался увернуться от бегущей дамы, но не смог.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Var
Водиле не повезло. Он ее в принципе не мог видеть. В отличии от авакуаторщика
Akabos
Повезло - Мариинская рядом
shushu
Кажется она была в неадекватном состоянии
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний